Nevischio in E-R ovest, vento e mare

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Vento e mare mosso su costa e nevischio su zone collinari e pianure centro occidentali dell'Emilia-Romagna per 24 ore a partire dalla mezzanotte del 27 dicembre.

"Lo spostamento del sistema perturbato - spiega una nota dell'Arpae - favorirà l'afflusso di aria fredda dai quadranti settentrionali sul territorio regionale, con precipitazioni che saranno a carattere nevoso a partire dalle quote collinari. Non si escludono sporadici episodi di nevischio o pioggia mista a neve sulle aree di pianura centro-occidentale". Sulle zone di alta e bassa collina occidentale e collina centrale, sono previsti valori di neve cumulati in 24 h compresi tra 10-20 cm. Nella seconda parte della giornata si avrà un'intensificazione della ventilazione fino a 50-60 km/h (valore 7 della scala Beaufort) sulle aree costiere con aumento del moto ondoso, fino a raggiungere un'altezza dell'onda superiore a 1,8 metri. Febmeni in attenuazione nelle 24 ore successive.