Anche l'antimateria ha due facce, è un'onda e una particella

Proprio come la materia anche il suo opposto, l'antimateria, ha due facce: è nello stesso tempo un'onda e una particella. Vale a dire che obbedisce alle leggi bizzarre della fisica quantistica che governano il mondo dell'infinitamente piccolo. Lo ha dimostrato l'esperimento che per la prima volta ha ripetuto su una particella di antimateria, il positrone (l'opposto dell'elettrone), l'esperimento che ha permesso di scoprire la doppia natura della materia.



Il risultato, pubblicato sulla rivista Science Advances, parla in gran parte italiano e si deve alla collaborazione fra Politecnico di Milano, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Università di Milano e Centro Albert Einstein (Aec) per la Fisica Fondamentale e Laboratorio di Fisica delle Alte Energie (Lhep) dell'Università di Berna. (ANSA).