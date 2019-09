Vaccini: stop asilo in Veneto per 7mila bimbi 0-6 anni

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - Sono circa settemila i bambini veneti non vaccinati che non potranno entrare negli asili nido e nella scuole d'infanzie regionali. Il numero emerge nella sintesi dei dati elaborati dalle aziende sanitarie del Veneto che indicano, a inizio settembre, 3.113 bambini in età da asilo nido e altri 3.670, tra i 3 e i 6 anni, pronti per la scuola d'infanzia, per un totale di 6.783, a cui saranno impediti gli accessi ai servizi perchè inadempienti alle disposizioni della 'legge Lorenzin' che dispone l'obbligatorietà del vaccino. L'area con il più alto numero di inadempienti, nella fascia 0-6 anni, è quella che cade sotto l' influenza dell'Usl 6 'Euganea' con 1.377 casi. Segue la 2 della Marca Trevigiana con 1.373 bambini senza alcuna somministrazione vaccinale. E in ordine di numeri ci sono poi l'Usl 9 'Scaligera' con 983, la 7 'Pedemontana' con 826, la 8 'Berica' con 777, la 3 'Serenissima' con 747, l'1 'Dolomiti' con 260, la 4 del 'Veneto Orientale' con 233 e la 5 'Polesana' con 217.