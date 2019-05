Sindaco di Napoli, SOS per piccolo con patologia rarissima

"Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima, solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l'unico in Italia. L'unica strada di guarigione è il trapianto di midollo. Il 24 maggio dalle 10 alle 20 l'ADMO allestirà a piazza Dante a Napoli una postazione per cercare un donatore compatibile con il piccolo. Basta avere tra i 18 e i 35 anni, un peso di almeno 50kg ed essere in buona salute, un semplice prelievo di saliva verificherà la compatibilità." Lo scrive il sindaco de Magistris su Facebook dove ha pubblicato un video-appello. Una storia che ricorda quella del piccolo Alex, salvato con una infuzione di cellule del padre e una raffinatissina tecnica realizzata all'Ospedale Bambin Gesu' di Roma. Per cercare il donatore compatibile si riempirono le piazze italiane con migliaia di persone che si iscrissero nel registro dei donatori.