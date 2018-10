Fimmg Emergenza Puglia, stato agitazione per medici del 118

La Fimmg Emergenza Puglia dichiara lo stato di agitazione per i medici impiegati nel servizio 118. Alla base della decisione, spiega un comunicato, la mancata tutela del posto di lavoro di centinaia di medici del 118 stesso: "nel quadro normativo attuale - si spiega - gli oltre 400 medici convenzionati impiegati dal 118 in Puglia non potrebbero essere assunti come dipendenti nell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) e rischiano di trovarsi senza lavoro da un giorno all'altro".

Nel recente incontro con i vertici sanitari regionali, "non sono infatti emerse informazioni né circa il destino dei medici attualmente impiegati nel 118, né circa l'organizzazione o la programmazione della futura Areu. In modo un po' paradossale la Regione non ha fornito dettagli e ha rinviato ogni chiarimento a dopo l'approvazione della legge istitutiva da parte del Consiglio regionale".

Il problema, sottolinea la Fimmg Emergenza Puglia, "è che la nuova Azienda per l'Emergenza prevede che tutto il personale sia dipendente, ma non vi è alcuna norma che consente ai medici in convenzione il passaggio alla dipendenza. Per giunta, oltre il 90% di loro non potrebbe accedere al concorso per l'assunzione all'interno dell'Areu, dato che sono sprovvisti dei titoli richiesti per la dirigenza medica dipendente".