L'istituto Superiore di Sanita' si veste con la bandiera per festeggiare la ricerca

Anche l'Istituto Superiore di Sanita' festeggia la notte della ricerca. Per l'occasione la storica facciata si e' colorata di rosso, bianco e verde con uno spettacolo di luci.

Sono state piu' di 1.500 le prenotazioni all’ISS per i 60 eventi organizzati in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, registrando quasi il tutto esaurito. Ma l’Istituto resterà comunque aperto per tutti gli eventi a ingresso libero, circa 20, sia nelle aree esterne che all’interno.Tutti gli iscritti alle mostre e alle visite guidate programmate potranno percorrere insieme con i ricercatori l’affascinante viaggio con la conoscenza scientifica.Le porte saranno aperte a tutti dalle 18 alle 23, grazie agli eventi che animeranno anche gli spazi esterni dell’ISS che, in occasione della Notte, diventerà una grande Piazza della Scienza con stand, infopoint e un European Corner, uno spazio dedicato al racconto delle attività e dei progetti svolti dall’ISS in Europa.Sono più di 26, invece, gli eventi dedicati a bambini e adolescenti, un’occasione per incuriosire e avvicinare i più giovani al mondo della ricerca scientifica attraverso giochi, quiz multimediali, esperimenti pratici.Tra i temi di questa edizione, spiccano quelli dedicati alla tutela dell’ambiente, dall’uso della plastica al riciclo. Ma grande attenzione è rivolta anche alle nuove tecnologie, dal corretto uso dei dispositivi alle norme per la sicurezza. Saranno trattati anche temi importanti come i vaccini e la prevenzione dei tumori, le malattie infettive, la salute mentale. Diversi stand saranno dedicati invece ai servizi di helpline dedicati ai cittadini per contrastare le dipendenze.