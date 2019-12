Salone di Ginevra 2020, tutte le informazioni utili

Sono già 150 gli Espositori che hanno annunciato la loro partecipazione al Salone di Ginevra 2020 (5 -15 marzo 2020): si tratta sia di grandi Costruttori di auto sia di affascinanti start-ups nel campo della tecnologia. Il visitatore potrà trovare una vasta quantità di Espositori. Il GIMS può contare ancora una volta su importanti presenting partner. EnergieSchweiz sarà presente per la quinta volta al GIMS con il suo programma co2 ribassato. Con questa partecipazione, il Governo Federale promuove autoveicoli efficienti dal punto di vista energetico

Dal 2020 il Salone di Ginevra si presenta con una rete ancor più ampia e si affianca al visitatore come un compagno digitale: ecco la nuova App GIMS. L’App, disponibile per gli apparrecchi iOS e Android, é personalizzabile, in modo che l’utente possa adattare i contenuti alle sue esigenze personali. L’App permette di ricevere informazioni complete sul GIMS, sugli Espositori e su importanti novità dell’evento, quali GIMS Discovery, GIMS Tech e GIMS VIP Day. Anche la programmazione del soggiorno é diventata più semplice. Attraverso l’App i visitatori hanno accesso a offerte esclusive: gli ambiti GIMS Discovery Drives vengono sorteggiati esclusivamente attraverso l’App. Non da ultimo, anche i biglietti d’ingresso per le giornate destinate al pubblico e possono acquistare via App in modo rapido e facile, ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello d’acquisto allo sportello. L’App é disponibile gratuitamente negli Appstores in formato Download. Con il nuovo ingresso del GIMS nell’App, nella pagina Web e in loco i visitatori potranno fruire e visualizzare un evento appassionante e vivace, che corrisponde al focus del GIMS 2020 sull’innovazione e sul futuro della mobilità. Il marchio digitale, che è stato sviluppato da Jung Matt/Limmat, utilizza uno speciale algoritmo, grazie al quale l’utilizzatore non vedrà mai nello stesso modo i più importanti Key Visuals.

Informazioni pratiche :

Prezzi biglietti d’ingresso GIMS (5 -15 marzo 2020):

App e www.gims.swiss

 Adulti CHF 16.-

 Ragazzi da 6 sino a 16 anni, pensionati CHF 9.-

 Gruppi (oltre 20 persone con accompagnatore ) CHF 11.-/persona

Ingresso dopo le ore 16. 00 :

App e www.gims.swiss :

 Adulti CHF 8.-

 Ragazzi da 6 a 16 anni, pensionati CHF 4.50



NB: per tutti i biglietti d’ingresso al GIMS acquistati allo sportello in loco sarà applicato un supplemento di CHF 5.-

Orari di apertura : da lunedì a venerdì 10:00-20:00; sabato e domenica: 09:00-19:00

GIMS VIP Day (4 marzo 2020):

 Sino al 31 gennaio 2020: CHF 200.-

 Dal 1. febbraio 2020: CHF 250.-

Orari : mercoledì, 4 marzo 2020 : 7 :30 - 18:00

Il Geneva International Motor Show (GIMS) é uno dei saloni più importanti e attraenti del mondo dell’auto. A livello mondiale, questo evento si colloca tra i «Top 5». Il GIMS é anche l’unico Salone dell’Auto in Europa a cadenza annuale, che é riconosciuto dall’OICA (International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers)