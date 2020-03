Anas: 76 nuovi bandi per manutenzione strade da 380 mln

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 76 nuovi bandi di gara per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione, del valore complessivo di 380 milioni di euro nell'ambito del 'Piano bastabuche'. Lo si legge in una nota della società stradale, in cui si precisa che le attività amministrative per l'emissione di questi nuovi bandi sono state svolte nel rispetto delle regole di smart working. Il Piano, arrivato alla settima tranche, ha consentito di pavimentare quasi 30mila km di corsie stradali, per un valore di quasi 2 miliardi di euro. Con questa nuova tornata di bandi - si legge nella nota -, Anas risanerà la pavimentazione e la segnaletica orizzontale su almeno ulteriori 5mila km sull'intero territorio nazionale, incluse anche le strade rientrate all'azienda dagli Enti locali nel corso del 2019.