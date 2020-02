Euro NCAP, nel 2019 testati 50 modelli di 26 case

Cinquanta modelli di auto di 26 Case costruttrici e il 92% dei veicoli nuovi venduti in Europa nel 2019. È questo il bilancio dei test effettuati, lo scorso anno, da Euro NCAP, il programma europeo di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale è partner l'Automobile Club d'Italia. Il bilancio è importante, se si considera che, grazie alla crescente diffusione dei sistemi di assistenza alla guida, i cosiddetti ADAS, il punteggio massimo di cinque stelle è stato raggiunto dal 75% delle autovetture. Il sistema di frenata autonoma di emergenza (AEB - Autonomous Emergency Braking) è risultato di serie sul 90% dei modelli e optional nel 5%. Il sistema di frenatura automatica per evitare l'investimento dei pedoni, invece, è presente sull'85% delle auto. L'AEB per evitare la collisione con i ciclisti è invece presente in 8 modelli su 10, ottimo risultato se considerando che questo dispositivo è stato valutato a partire dal 2018.



Euro NCAP continua quindi ad 'alzare l'asticella' della sicurezza: nel 2020, infatti, sono previsti test più severi, con l'introduzione della valutazione della sopravvivenza post incidente, attraverso l'analisi delle informazioni a disposizione dei soccorritori, presenti nella scheda veicolo (Rescue Sheet), per un salvataggio rapido e sicuro degli occupanti dei veicoli incidentati. "I risultati dei test del 2019 dicono che le Case automobilistiche investono sempre più in sicurezza - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia - dimostrando di aver raccolto la sfida di Euro NCAP per auto sempre più sicure".