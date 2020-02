Bmw, le Driving Experience dal ghiaccio alle piste

Ufficializzato il calendario degli appuntamenti firmati Bmw Driving Experience che per il 2020 hanno preso il via qualche giorno fa al Ghiacciodromo di Livigno. Il corso di Guida Sicura Avanzata Ghiaccio e Neve, all'interno del calendario dei Corsi di Guida Sicura Avanzata, rappresenta proprio una delle novità principali della stagione.



Confermata anche quest'anno la collaborazione con gli istruttori professionisti di GuidarePilotare che consiglieranno ai partecipanti le tecniche per vivere appieno il potenziale delle vetture Bmw sfruttandone l'agilità in totale sicurezza. Oltre alle sessioni di teoria, i partecipanti avranno modo di cimentarsi in numerose sessioni pratiche tra cui esercizi di frenata, evitamento ostacolo, sottosterzo, sovrasterzo e due serie di giri di pista per perfezionare tecnica di guida e traiettorie in curva. Tutto ciò avverrà sulle piste più prestigiose del territorio italiano: Vallelunga, Adria, Monza, Misano, e per la prima volta a Livigno. Quest'ultima struttura, ideale per apprendere le tecniche più idonee alla guida su fondi a scarsissima aderenza, sarà palcoscenico ottimale per comprendere le diverse modalità della trazione integrale M xDrive e valorizzare le doti dinamiche delle vetture.

Questo corso sviluppa la capacità di valutare le condizioni di aderenza, di ottenere direzionalità e stabilità nelle circostanze più critiche e l'attitudine a mantenere il controllo dell'auto nelle più difficili condizioni di aderenza. Comprende l'applicazione di tecniche specifiche per la neve e l'utilizzo di auto con i sistemi di sicurezza più avanzati e differenti tipi di trazione. Sono previste esercitazioni di slalom e frenata, di sottosterzo e sovrasterzo oltre ad attività in Ghiacciodromo con la Bmw M2 Competition e con la Bmw M135i xDrive. Per tutte le altre piste (Vallelunga, Adria, Monza e Misano) il programma è di circa 8 ore e prevede la possibilità di iscriversi al turno delle ore 8.00 con termine alle ore 15.00 oppure a quello successivo delle ore 11.00 con termine alle ore 18.00. Ogni giorno 100 allievi, divisi in due turni da 50, potranno prendere parte ai corsi e testare su pista le vetture Bmw.