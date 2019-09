Premio Ue a produttore italiano di allarmi auto salva bebé

E' italiana l'azienda più avanzata in Europa sui prodotti legati alla sicurezza. La Remmy, che produce il sistema di allerta per le auto che avverte se si lasciano bambini da soli, ha vinto la prima edizione del premio EU Product Safety Award assegnato dalla Commissione Ue. Il riconoscimento va alle imprese che si distinguono per gli elevati standard di sicurezza, che superano gli obblighi Ue. Gli altri premi sono andati ad aziende di Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia e Olanda, tutte per gli sforzi sulla sicurezza dei bambini. "Sono molto fiera che queste imprese innovino e investano sulla sicurezza, alzando il livello in tutta la Ue", ha detto la commissaria alla giustizia e ai consumatori Vera Jourova.