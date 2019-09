Da Hyundai l'airbag centrale che evita urto tra occupanti

Da sempre impegnato nello sviluppo tecnologico dei propri modelli a marchio Hyundai e Kia, il Gruppo Hyundai riserva agli studi sulla sicurezza una speciale attenzione. Questo nella corretta convinzione che le risorse non debbano essere necessariamente concentrate sui sistemi di propulsione alternativa, ambito nel quale è del resto in una posizione di vantaggio strategico proponendo piattaforme già in produzione che spaziano dall'ibrido diesel alle celle a combustibile. Ora è la volta di una importante tappa nel miglioramento della sicurezza passiva, con la realizzazione di un nuovo airbag frontale centrale - molto compatto e più leggero di 500 g rispetto a modelli analoghi già presentati - che risolve il problema della protezione degli occupanti dei posti anteriori.



In caso di impatto laterale e soprattutto di ribaltamento il nuovo airbag Hyundai - che va installato all'interno del sedile del conducente in corrispondenza del bracciolo centrale - si espande istantaneamente tra il guidatore e il passeggero anteriore per evitare che i due corpi si scontrino. Secondo quanto comunicato dal Gruppo sudcoreano, questa soluzione se applicata in serie (cosa che dovrebbe avvenire presto su nuovi modelli Hyundai e Kia) ha la potenzialità di ridurre dell'80% il rischio di lesioni alle teste.