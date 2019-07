A Bologna online multe, foto e video infrazione

Da oggi a Bologna un automobilista o un motociclista che viene multato dalla Polizia locale, collegandosi on line al servizio 'Guardamulte' sul sito del Comune, può visualizzare il verbale e anche le foto scattate dalle telecamere di Sirio e di Rita, a guardia della Ztl e delle corsie preferenziali, dagli occhi elettronici degli autovelox di viale Panzacchi e via Stalingrado e i video del controllo del rosso semaforico (Stars). Inserendo nella pagina web numero e data del verbale e la targa del veicolo, si possono consultare i dettagli della multa, a cui sono allegati anche il bollettino postale per il pagamento e il modulo di decurtazione dei punti, ed è possibile poi stampare la documentazione. Se dai rilevamenti fotografici e video si nota che la targa riportata non corrisponde a quella dei propri mezzi, è possibile chiedere l'annullamento del verbale usando il servizio online 'Richiesta di archiviazione nelle aree telecontrollate'.