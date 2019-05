(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Quasi un bimbo su tre soffre di mal d'auto. Per questo i medici del Bambino Gesù di Roma hanno voluto realizzare una guida sulla sicurezza in auto insieme alla Fondazione Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), nel nuovo numero del magazine digitale 'A scuola di salute'. Il mal d'auto è causato dall'ipersensibilità del centro dell'equilibrio situato all'interno dell'orecchio e provoca pallore, sbadigli, sudorazione fredda e nausea fino al vomito. Questo stato di malessere può essere tenuto a bada seguendo 7 regole base: affrontare il viaggio quando il bambino ha ancora sonno, mantenere una guida tranquilla e regolare, evitare gli odori forti, far fare frequenti spuntini salati sia prima sia durante il viaggio, distrarre con la musica o con giochi invitando il bambino a guardare avanti, mantenere l'ambiente fresco e fare soste ogni 2-3 ore per sgranchirsi in caso di lunghi tragitti. Secondo i dati Aci-Istat elaborati da Fondazione Ania, nel 2017, in Italia, le vittime della strada sono state complessivamente 3.378 (80% maschi). Di queste, 43 bambini da 0 a 14 anni. La maggior parte degli incidenti è avvenuta in città, su percorsi brevi e a scarsa velocità di percorrenza. "In queste situazioni - sottolineano gli esperti - si tende a sottovalutare il pericolo scegliendo di tenere il bambino in braccio se si lamenta o piange, anziché posizionarlo sul seggiolino". La sicurezza dei bambini in auto è garantita dall'uso corretto dei sistemi di ritenuta (seggiolini, adattatori, cinture).



Questi dispositivi si dividono in 5 gruppi in base alle caratteristiche tecniche, all'età e al peso dei bambini e sono obbligatori per legge fino ai 12 anni o ai 150 cm di altezza.



Fino a 9 kg di peso, i bambini devono essere trasportati in senso contrario alla marcia dell'auto. (ANSA).