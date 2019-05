Corsi di guida sportiva per persone disabili

Lunedì 13 maggio, all'autodromo di Castelletto di Branduzzo (Pavia), in Oltrepò Pavese, si terrà la prima edizione del corso di guida sportiva riservato a persone con disabilità. L'iniziativa è promossa dalla Fisaps, la Federazione italiana sportiva automobilismo patenti speciali. "I corsi di pilotaggio sono aperti a tutte le persone portatrici di handicap in possesso di una patente di guida BS - - spiega Claudio Tomei, direttore della scuola di pilotaggio Fisaps -. La finalità del corso mira ad un aspetto prettamente tecnico riferito all'insegnamento della guida sportiva da tenere in pista, requisito essenziale per ottenere la licenza Ch Nazionale Aci Sport. Diversamente può essere inteso come un'utile esperienza per socializzare". I corsi in programma nel 2019, dopo Castelletto di Branduzzo (Pavia), avranno luogo in vari circuiti italiani (Magione, Mores, Valle dei Templi, Viterbo) e si svolgeranno a bordo di vetture Bmw 118d equipaggiate con dispositivi di guida e kart appositamente modificati, adattati a persone con disabilità. Il corso è riservato a partecipanti con disabilità e in possesso di patente B Speciale.