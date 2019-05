Altroconsumo, rinvio per seggiolino anti-abbandono

I sistemi elettronici per seggiolini, che dovrebbero aiutare i genitori a prevenire l'abbandono dei propri bimbi in auto, "dovevano essere obbligatori a partire dal primo luglio e invece se ne riparla forse a novembre". E' quanto denuncia Altroconsumo sul suo sito web. "La normativa dello scorso ottobre si è limitata a introdurre l'obbligatorietà di questi sistemi rimandando ogni decisione sulle caratteristiche tecniche che questi dispositivi devono avere a un decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", spiega Altroconsumo. Il decreto, ricostruisce, ha "visto la luce sottoforma di bozza di testo solo il 21 gennaio di quest'anno. Il testo, che è stato inviato per eventuali aggiustamenti all'ufficio Tris, il sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche della Commissione Europea, sarebbe dovuto rimanere fino al 22 aprile, ma - viene rilevato - a causa di una proroga ci rimarrà invece fino al 22 luglio, per poi finire al Consiglio di Stato che dovrà dare parere positivo affinché venga pubblicato".