Ford, tornano corsi per neo-proprietari di gamma Performance

Torna in pista Ford Performance Driving University, il programma di corsi di guida sportiva, gratuiti, riservati ai clienti che hanno acquistato un'auto della gamma Ford Performance. Il nuovo 'anno accademico' è stato inaugurato presso l'autodromo di Anagni, prima tappa dell'edizione 2019.

Questo programma è nato nel 2017 per insegnare ai neo-proprietari di modelli Ford ad alte prestazioni, come gestire responsabilmente e in sicurezza la potenza della propria vettura Ford Performance.

I corsi di Ford Performance Driving University, che dal lancio hanno coinvolto oltre 700 partecipanti, sono gratuiti e hanno l'obiettivo di fornire conoscenze, tecniche di guida e consapevolezza con il coordinamento di un team di piloti professionisti. Gli appuntamenti si svolgono presso alcuni dei più importanti circuiti italiani, tra cui quelli di Pavia, Modena, Magione e Anagni.

Ogni corso di guida sportiva è una full-immersion di un giorno, durante il quale i partecipanti possono misurarsi con un'esperienza ad alto contenuto adrenalinico e acquisire maggiore consapevolezza del comportamento delle auto, anche nelle situazioni più estreme.