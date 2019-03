Hyundai vince premio Safetybest con 'Rear occupant alert'

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Hyundai ha conquistato il premio 'Safetybest' per il sistema Rear Occupant Alert che riconosce la presenza di passeggeri, animali e altri oggetti sui sedili posteriori dell'auto e avvisa il conducente - tramite un messaggio sul quadro strumenti e il clacson - se restano nella vettura dopo la chiusura delle portiere. Il riconoscimento è stato conferito dai 31 membri della giuria degli Autobest Awards, giunti alla 18ma edizione. Ne dà notizia la Casa coreana.



Il sistema di sicurezza è stato introdotto per la prima volta a bordo della Nuova Hyundai Santa Fe, lanciata in Europa nella seconda metà del 2018.



Istituito nel 2002, il Safetybest award riconosce i continui sforzi dell'industria automobilistica per migliorare la sicurezza dei veicoli.(ANSA).





