Incidenti con tir in calo in Italia, -78% in 10 anni

Secondo i dati Aci presentati in occasione di Transpotec Logitec, la manifestazione di trasporti e logistica organizzata da Fiera Milano negli spazi di Verona Fiere, ad oggi sulle strade italiane circolano 480.000 autocarri, 173.000 tir e oltre 99.000 bus e pullman. Nonostante i grandi numeri, gli incidenti stradali in cui sono coinvolti veicoli commerciali hanno invece numeri molto più bassi rispetto a passato: in Europa, il numero di morti in incidenti che coinvolgono veicoli oltre le 3,5 tonnellate è sceso dal 2006 del 47% (da 7.233 del 2006 a 3.848 nel 2015); in particolare in Italia il calo è stato del 78%, stando ai numeri del Rapporto sulla Sicurezza Stradale 2018 di Dekra.

Un risultato dovuto anche ai sistemi di assistenza alla guida, alla sensoristica e in generale alle tecnologie che sono un importante deterrente contro il rischio di incidenti stradali: rispetto ai mezzi che ne sono sprovvisti, infatti, quelli dotati di soluzioni tecnologiche sono coinvolti il 34% in meno in incidenti. È la distrazione la causa principale (oltre il 90%) degli incidenti stradali che potrebbe essere evitata anche grazie all'elettronica: oltre alla connessione con centrali operative h24 per i mezzi pesanti, tra le formule innovative anche il 'platooning', un sistema in cui una serie di veicoli pesanti marciano in carovana collegati tra loro da sistemi di connettività avanzata. Il primo truck, guidato da un conducente stabilisce il percorso, mentre gli altri tir, privi di conducente e con guida automatica, mantengono la stessa andatura e distanza di sicurezza.