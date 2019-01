Decreto sicurezza in strada, a Bologna sequestrate 20 auto

Da dicembre, solo a Bologna, sono 20 le auto con targa straniera sequestrate dai Carabinieri in virtù delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto sicurezza.

Per effetto di un comma inserito nell'articolo 93 del Codice della Strada, per chi risiede in Italia da oltre 60 giorni è vietato circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Obbligatorio, per tutte le persone a cui è stato sequestrata l'auto, la reimmatricolazione con targa italiana. La regolarizzazione dovrà avvenire entro 180 giorni, altrimenti scatta la confisca. Si rischiano sanzioni amministrative dai 500 euro in su. In città le auto provenivano prevalentemente da Germania, Romania e Bulgaria.