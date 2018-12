Rischio incendio, Ford richiama 874mila pickup Serie F

Ford sta richiamando più di 874.000 pickup Serie F negli Stati Uniti e in Canada perché possono prendere fuoco. Il richiamo riguarda alcuni F-150 immatricolati negli tra il 2015 al 2019, e anche degli F-250, 350, 450 e 550 dal 2017 al 2019.

La società afferma nei documenti pubblicati venerdì sul sito web dell'amministrazione della sicurezza stradale statunitense e che acqua e altre sostanze possono entrare in alcuni cavi causandone la corrosione. Questo può causare cortocircuiti e possibili incendi. La compagnia afferma che il rischio di incendio si verifica solo quando il cavo viene inserito in una presa elettrica. Ford ha ricevuto tre segnalazioni di incendi in Canada, ma in un incidente non è stato riportato alcun danno mentre lievi danni si registrato negli Stati Uniti, ma non ci sono state segnalazioni di feriti. I concessionari ispezioneranno e sigilleranno il cavo. Il ritiro dovrebbe iniziare negli Stati Uniti il ​​7 gennaio. I pickup F-Series sono il veicolo più venduto negli Stati Uniti.