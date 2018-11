Incidenti stradali: Aci, il 29% delle vittime sulla viabilità provinciale

GENOVA - Sono stati 959 i morti in incidenti stradali sulle strade provinciali italiane nel 2017, 32.652 i feriti, 20.447 il totale di incidenti. Sulla rete extraurbana secondaria nazionale si registra il 29% dei decessi rispetto al totale. Sono i dati emersi a Genova alla 73/ma Conferenza nazionale del traffico e della circolazione organizzata dall' Automobile Club d'Italia e curati dalla Fondazione Caracciolo-centro studi ACI.



"L'analisi delle statistiche Aci-Istat rivela che gli incidenti stradali italiani più gravi si verificano sulle strade extraurbane - evidenzia il presidente della fondazione Giuseppina Fusco -. Sia l'indice di mortalità (morti ogni cento incidenti) che l'indice di gravità (numero di morti rispetto al totale di morti e feriti) risultano, infatti, fra i più elevati, addirittura doppi o più che doppi rispetto a quelli riscontrati in ambito urbano". Il presidente nazionale dell'Aci Angelo Sticchi Damiani ha lanciato un appello al Governo Conte a 'rimettere in moto' gli investimenti delle Province sulla rete stradale secondaria italiana.