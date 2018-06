Richiamo per 774.000 auto diesel Daimler Europa

(ANSA) - Saranno 774.000 le auto diesel di Daimler richiamate, di cui 238.000 in Germania: lo ha reso noto il ministro dei trasporti tedesco, Andreas Scheuer, dopo un colloquio con l'amministratore delegato di Daimler, Dieter Zetsche, oggi a Berlino. Le auto saranno richiamate a causa di un sistema di emissione dei gas di scarico non conforme.



I veicoli coinvolti saranno i modelli GLC 220D und C 220D di Daimler, dopo che il precedente richiamo disposto dalla motorizzazione tedesca aveva riguardato 4.900 esemplari del modello Mercedes-Vito.



La decisione del richiamo è stata presentata come il risultato di un'intesa tra il ministro dei Trasporti tedesco, Andreas Scheuer, e il Ceo di Daimler, Dieter Zetsche, a seguito di una riunione durata due ore.(ANSA).