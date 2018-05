Auto, in arrivo seggiolini per bimbi 'anti distrazioni'

MILANO - Arrivano in Italia a fine mese i primi seggiolini per auto con sensori integrati che avvisano della presenza del bambino in macchina grazie al sistema BebéCare sviluppato da Samsung. Li propone Chicco, che lancia i primi due modelli sul mercato, per bambini dalla nascita fino ai 13 chili.



Il funzionamento è stato pensato per essere facile e intuitivo; basta connettere il seggiolino auto Chicco (dotato di sensori BebèCare) all'app BebèCare, scaricabile gratuitamente e disponibile sugli store e device Samsung: il sistema si attiva dopo alcuni secondi dal momento in cui il bambino viene posizionato sul seggiolino, segnalando la sua presenza a bordo attraverso la APP. BebèCare prevede due livelli di allarme: il primo parte quando lo smartphone su cui è stata scaricata l'app BebèCare si allontana dall'auto su cui è installato il seggiolino con il bambino a bordo.



A quel punto l'app invia un allarme acustico e visivo che è possibile silenziare entro 40 secondi. L'allarme di secondo livello si attiva nel momento in cui l'allarme di primo livello non viene silenziato. Allo scadere dei 40 secondi l'app BebèCare invia un Sms a a tutti i numeri di emergenza registrati nell'account famiglia, con le indicazioni utili a geolocalizzare l'area in cui si trova il bambino. (ANSA).