bastameno: Michelin porta regole della sicurezza nei social

MILANO - Parte il prossimo 7 maggio Il progetto Live the Motion - declinato sui social come #bastameno - il concorso social voluto da Michelin che sfida i ragazzi a diventare protagonisti della campagna a favore della sicurezza - e che proseguirà con una 'sfida di cervelli' nelle università, coinvolgendo gli studenti di tre atenei italiani (i Politecnici di Milano e Torino e l'Università degli Studi di Palermo) affinché presentino nuovi e originali progetti sul tema della mobilità e dell'innovazione. In particolare la declinazione sui social #bastameno vuole essere - nelle apprezzabili intenzioni di Michelin - un movimento virale per diffondere i concetti della mobilità sicura e consapevole, voluto da Michelin, promosso e condiviso dai ragazzi sui social media. Il messaggio lanciato oggi dal grande gruppo francese dei pneumatici durante un evento a Milano è semplice: la scelta di adottare comportamenti sicuri quando si è alla guida di un veicolo o quando ci si sposta è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Questa è la sfida del concorso a premi #bastameno, rivolto a tutti i giovani dai 19 ai 25 anni. In un mondo in cui le persone sono in continuo movimento e i veicoli sono destinati ad aumentare fino a raggiungere globalmente il miliardo e mezzo, è sempre più necessario diffondere una nuova cultura della mobilità sicura e sostenibile, soprattutto tra le nuove generazioni - i ragazzi dai 19 ai 25 anni - tra le persone più soggette agli incidenti stradali. Partecipare è facile: basta iscriversi al sito www.livethemotion.it, scattare una foto (dal tono serio, scherzoso o ironico) che esprima la propria idea di mobilità sicura e caricarla direttamente sul sito dal 7 maggio all'8 giugno o postarla sui propri canali social, Instagram e Facebook, con l'hashtag #bastameno. I ragazzi stessi diventeranno così protagonisti della propria sicurezza e di quella dei loro amici, e testimonial social della campagna #bastameno. Saranno loro a dimostrare che per viaggiare sicuri basta seguire alcune semplici regole d'oro. È questo il senso dell'hashtag #bastameno. Sul sito www.livethemotion.it i giovani - e tutti coloro che hanno comunque a cuore la sicurezza - Michelin hanno riassunto le 'Dieci Regole d'Oro' che ci fanno viaggiare tranquilli: rispettare il Codice della Strada, indossare il casco, controllare i pneumatici, proteggere i bambini a bordo, allacciare le cinture di sicurezza, guidare solo se si è lucidi, non usare il cellulare alla guida, rispettare i limiti di velocità, fermarsi se si è stanchi, essere cortesi e rispettosi.



Le foto più belle verranno premiate con un viaggio di quattro notti per due persone, a scelta tra Barcellona, Londra e Santorini. Il pacchetto-premio comprende il volo di andata e ritorno e il pernottamento in un hotel a quattro stelle con prima colazione inclusa. Chi sceglie di andare a Barcellona o a Londra ha anche diritto alla travel card e a biglietti gratuiti per le principali attrazioni turistiche e culturali delle due città. La 'Maratona di cervelli' si svolgerà invece a Torino a novembre: gli studenti del Politecnico di Torino si sfideranno in una vera e propria maratona (hackathon) sul tema della 'Mobilità a incidenti zero: sicurezza a bordo veicolo e su strada'. In un solo giorno saranno coinvolti in una intensa attività progettuale in cui dovranno sviluppare e presentare le loro idee più innovative per il futuro della mobilità. Nello stesso mese, gli studenti milanesi e palermitani si sfideranno sul tema della 'Mobilità urbana sicura a emissioni zero: tecnologie, equipaggiamenti e strumenti'. La gara prevede una prima selezione che si svolgerà all'interno di ciascun ateneo (semifinale), in cui verranno scelti gli alunni (o i team) che andranno in finale. I due primi classificati di ciascun ateneo svilupperanno la loro idea in un evento finale aperto al pubblico in cui presenteranno i propri progetti in un tempo massimo di 5 minuti (nella modalità del pitch event). I vincitori dell'hackathon e della sfida tra atenei riceveranno il Premio Michelin, che contribuirà a finanziare la realizzazione dei loro progetti.