Abarth 595 EsseEsse, emozioni 'racing' allo stato puro

Quella della Abarth 595 Esse Esse (Super Sport) è una vita davvero particolare. Era nata nel 1964 come modello da destinare alle competizioni per volontà del fondatore Carlo Abarth e i 32 Cv del suo bicilindrico riuscivano a spingerla a 130 km/h, velocità considerata molto elevata per l'epoca (il modello Fiat di serie toccava i 95). Nel novembre 2008 questa denominazione era poi ricomparsa nella prima gamma dei modelli dello Scorpione rinati sotto la gestione Fiat. Derivava, come le altre 595, dalla moderna 500 ma veniva commercializzata solo come 'kit' da montare nelle Officine Abarth. L'elaborazione, che richiedeva l'aggiornamento del Libretto, prevedeva un aumento della potenza a 160 Cv e comprendeva filtro aria speciale BMC, scarico Record Monza e diversi interventi sulle sospensioni ribassate, freni maggiorati con pastiglie anteriori Brembo HP1000, cerchi in lega da 17 pollici e gomme 205/40-17.



Uscita di scena con il debutto della nuova famiglia delle Abarth 595 nel 2011, la Esse Esse è finalmente tornata sul mercato nel marzo di quest'anno come elemento di punta della gamma del 70mo anniversario Abarth. Una serie limitata che ha avuto grande successo e che è ancora disponibile nelle concessionarie Abarth in alcuni ricercatissimi esemplari. La 595 Esse Esse non entusiasma solo per il suo look particolare, con i colori e le decorazioni che riprendono i temi delle Abarth da gara degli Anni '60, ma anche per i contenuti che sono davvero esclusivi, a cominciare dallo scarico Akrapovic dal sound inconfondibile con terminali in fibra di carbonio che ha preso il posto per la prima volta dell'impianto Record Monza.



Il suo aspetto 'corsaiolo' è esaltato dai cerchi in lega da 17 pollici con disegno specifico e finitura bianca, dai pneumatici superibassati 205/40 e dall'assetto che è ben 'piantato' per terra, con l'accoppiata degli ammortizzatori Koni e le molle Eibach pronta ad assecondare i comandi del pilota tenendo incollata a terra la 595 Esse Esse. Come è stato possibile verificare in un lungo test, che ha compreso anche le strade delle prealpi biellesi, tra cui la Panoramica Zegna e l'impegnativa salita al Santuario di Oropa (strada su cui si è corsa tra il 1921 e il 1953 la celebre gara Biella-Oropa), il DNA racing di questa Abarth permette una guida emozionale e sempre sicura. L'erogazione di potenza e coppia del motore 1.4 T-Jet con turbina Garret GT 1446, che ha preso il posto della IHI, è immediata e capace di imprimere accelerazioni degne di un'auto da competizione.



Con i suoi 180 Cv e 230 Nm di coppia, la 595 Esse Esse si pone - assieme alla recentissima 695 70 Anniversario, che monta lo stesso propulsore - ai vertici della gamma Abarth. Ben trattenuto dal sedile anatomico e personalizzato con il ricamo in rosso Abarth 70, chi siede al volante di questa sportiva compatta apprezza, anche alla andature più elevate, l'equilibrio generale, e la capacità di trasmettere a terra tutta la coppia con la complicità del differenziale autobloccante optional. Gran parte del merito della sincerità con cui questa trazione anteriore riesce ad entusiasmare come facevano le sportive di un tempo - tutte a trazione posteriore - va alla tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) che è stata messa a punto da Koni e che ottimizza la risposta all'avantreno e al retrotreno in pochi millisecondi, adeguando l'assetto al tipo di strada e allo stile di guida.'Tirando' c'è anche la possibilità di sfruttare a fondo l'impianto Brembo con pinza anteriore fissa in alluminio a 4 pistoncini e disco anteriore forato e autoventilato, per staccate all'ultimo metro o per affrontare allegramente le discese.



Promosso a pieni voti anche l'allestimento interno, con volante sportivo rivestito in Alcantara e con impugnatura di grande diametro - per una migliore presa - e pomello del cambio in alluminio, come nei bolidi del passato. (unico neo: con alte temperature interne come quelle estive diventa 'rovente) a cui si aggiunge un raffinato set pedaliera-appoggia piede sinistro in carbonio.



Bella anche strumentazione digitale specifica da 7 pollici che modifica la sua grafica a seconda se viene selezionata la modalità di guida Normal o quella Sport, così come ci sono funzioni 'Abarth' anche nel sistema di infotainment Uconnect touch da 7 pollici, tra cui l'animazione della 595 Esse Esse che esce ed entra nel box quando si agisce sull'accensione.



La gamma Abarth 595 è attualmente in promozione a partire da 18.000 euro. Aderendo alla formula di finanziamento agevolata di Fca Bank con un anticipo di 3.330 euro e 48 rate mensili da 199 euro l'una, più eventuale valore futuro garantito pari alla rata finale residua di 7.800 euro nel caso in cui si decida di tenere l'autovettura.