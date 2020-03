Arnaud Leclerc alla guida della marca Alfa Romeo area EMEA

Arnaud Leclerc, attualmente managing director di FCA UK & Ireland, è il nuovo responsabile della marca Alfa Romeo per l'area Europa, Middle East e Africa. Nella sua nuova posizione Leclerc risponderà a Pietro Gorlier, COO di Fiat Chrysler Automobiles, per la regione EMEA e a Tim Kuniskis, global head di Alfa Romeo. Con questa nomina Leclerc - che continuerà a mantenere la carica di MD FCA UK & Ireland - prende la posizione di Alberto Cavaggioni che lascia l'azienda.



Laureato alla università Dauphine di Parigi, Leclerc vanta una lunga esperienza all'interno del Gruppo PSA e, in precedenza, in Honda Europe.