Martin Horneck nuovo responsabile acquisti Fca Nordamerica

Martin Horneck è stato nominato responsabile degli acquisti e della catena di approvvigionamento di Fiat Chrysler Automobiles nell'area America del Nord. Prende il posto di Scott Thiele che è stato promosso a responsabile della pianificazione del prodotto per Fca in America del Nord e, contemporaneamente, del coordinamento del piano mondiale a lungo termine del Groppo Fca. Horneck è laureato alla Università di Phoenix (Arizona). Nel 1988, è entrato in Adam Opel AG occupandosi di acquisti e nel 1993 è diventato responsabile del collegamento con General Motors Europe. Promosso direttore degli acquisti della marca Opel nel 1995 è diventato direttore del controllo della produzione, della catena di approvvigionamento e della logistica presso lo stabilimento Eisenach di Opel nel 1999. Nel 2001 Horneck è diventato direttore degli acquisti di motori, prodotti elettrici e prodotti chimici della General Motors. Nel 2007 è passato a Getrag come responsabile acquisti di Getrag, carica che ha ricoperto dal 2008 presso Trw Automotive. Nel 2013 è entrato in Axalta Coating Systems come direttore acquisti e logistica e dal 2018 era consulente senior di Ge Aviation, OHorizons Global. A sua volta Thiele ha tre lauree ottenute all'Università di Notre Dame, all'Università del Michigan e all'Università di Ashland. Nel 1991, ha iniziato la sua carriera presso Whirlpool US dove ha ricoperto varie posizioni in ingegneria, produzione e acquisti. Nel 2004, è stato promosso direttore tecnologico globale di Whirlpool e nel 2005 è diventato direttore generale delle 'materie prime' per Whirlpool. Thiele è entrato nel 2007 in Fiat Chrysler Automobiles come direttore della forniture e stampaggi di materie prime per Chrysler LLC. Nel 2009, è stato direttore degli acquisti di materie prime metalliche per FCA. Nel 2012 è diventato direttore dei costi e della standardizzazione per i prodotti FCA. Nel 2013 è diventato direttore della pianificazione dei prodotti, del finanziamento delle piattaforme e dei i propulsori di FCA.



Thiele nel 2014, è stato nominato vice president of financial Pproducts per FCA negli Stati Uniti e nel 2016 è diventato direttore acquisti e membro del Consiglio del gruppo esecutivo di Fiat Chrysler Automobiles NV. Dal 2019 è anche responsabile degli acquisti e della catena di approvvigionamento di FCA in Nord America.