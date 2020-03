Daniel Giroud, nuovo direttore commerciale Bridgestone EMIA

Daniel Giroud, attualmente vicepresidente retail operations di Bridgestone per l'area EMIA (Europa, Medio Oriente, India e Africa) e CEO e presidente di First Stop Europe, è stato nominato direttore commerciale (chief sales 0fficer) di Bridgestone per la stessa area EMIA. Dal prossimo 16 marzo Giroud prenderà il posto di Riccardo Cichi che lascerà il suo ruolo dopo tre anni per unirsi a Bridgestone America come CSO. Entrato in Bridgestone EMIA nel 2015, Giroud vanta oltre vent'anni di esperienza nel settore retail, avendo lavorato in posizioni dirigenziali per numerosi marchi e in numerosi settori, come ad esempio nel ruolo di COO per Marionnaud in Francia. ''Negli anni recenti, ci siamo dati una direzione strategica che si concentra nello sviluppo e nella vendita di pneumatici ad alto valore aggiunto, facendo crescere al contempo il nostro solutions business - ha commentato il CEO e presidente di Bridgestone EMIA, Laurent Dartoux - mentre siamo alla continua ricerca di opportunità che nascono dai data analythics. Il nostro network retail è la base su cui si fondano tutti i successi che potremmo avere in questi ambiti. E questo ci porta alla promozione di Giroud, che può vantare una vasta esperienza in ambito retail all'interno di tutta la regione in cui operiamo. Il suo apporto sarà fondamentale se vogliamo continuare il nostro percorso per diventare un leader globale nelle soluzioni di mobilità avanzate''.