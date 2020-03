Giovanni Masinelli nuovo executive manager di Magri Gomme

Giovanni Masinelli è il nuovo executive manager di Magri Gomme, il gruppo leader nella distribuzione esclusiva di pneumatici vettura, trasporto leggero e autocarro. Masinelli vanta una lunga esperienza nel settore avendo ricoperto di recente il ruolo di distribution network manager Europa per i marchi Apollo e Vredestein. Entrato nel 1982 in Michelin, e dopo due esperienze nel settore del credito al consumo, è stato direttore di Eurotyre Trading per poi approdare in Vredestein, dove ha sviluppato la gran parte della propria carriera professionale. Masinelli ha creato nel 1995 la filiale italiana di Vredestein come Country Manager, ricoprendo allo stesso tempo il ruolo di Senior Consultant Marketing and Communication sviluppando la propria competenza in attività di comunicazione, branding e trade marketing. Nel 2013 ha assunto il ruolo di Global Brand Head Vredestein nell'ufficio marketing del gruppo Apollo diventando il responsabile del brand Vredestein a livello globale. ''Le dinamiche del nostro settore sono sempre più sfidanti e competitive - ha commentato Riccardo Magri, amministratore delegato di Yokohama Italia - e come Gruppo ci siamo sempre mossi per affrontarle nel modo più efficace. La scelta di chiamare a far parte della nostra famiglia Giovanni Masinelli nasce da questa nostra cultura aziendale, basata sulla continua ricerca del miglioramento, del progresso''.



Il Gruppo Magri Gomme si distingue da sempre per una logistica di proprietà, grazie all'azienda MG Italteam, e può contare su una gestione efficiente di tutta la merce grazie alla creazione di un magazzino altamente tecnologico. Annovera fra le proprietà anche l'azienda CDG-ONE dedicata ai servizi alle società di noleggio, nonché master franchisee italiano del network inglese Kwik Fit. Ultimo ma non meno importante, il Gruppo si contraddistingue per un'attività fondamentale per la tutela ambientale grazie alla fondazione, nel 2016, di un consorzio per lo smaltimento e il riciclo dei PFU, chiamato Pneulife.