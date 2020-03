Gianmarco Ottolini brand experience global director Peugeot

L'italiano Gianmarco Ottolini, fino allo scorso febbraio direttore marketing di Peugeot Italia, è entrato a far parte del quartier generale del gruppo PSA in Francia come brand experience global director di Peugeot, succedendo a Franois Marmousez che, a sua volta, ha assunto la stessa responsabilità nell'ambito di tutto il Gruppo PSA. Ottolini riferirà a Thierry Lonziano, direttore marketing centrale di Peugeot. Laureato all'Università di Bologna e all'Università Bocconi (Italia) Ottolini ha iniziato la sua carriera nel 2000 in Whirlpool Europe come specialista di marketing. Nel 2002 ha ricoperto il ruolo di brand manager per Nestlé Purina. Nel 2004 è entrato in Peugeot Italia come key account manager. Nel 2006 è stato nominato capo dei veicoli commerciali leggeri per Peugeot Italia e nel 2009 è diventato responsabile dei servizi di marketing B2B per Peugeot in Italia. Nel 2010 è diventato direttore regionale nord-occidentale di Peugeot Italia. Nel 2012 Ottolini stato nominato direttore del supporto al marketing per il Gruppo PSA e nel 2013 è stato direttore marketing per il prodotto Peugeot 108 in Francia. Nel 2014 è entrato a far parte della direzione europea come responsabile marketing Ue di Peugeot. Dal 2016 era direttore marketing di Peugeot in Italia.