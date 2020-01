Carlos Lahoz nuovo marketing director Europa di Kia

Carlos Lahoz è il nuovo marketing director Europa di Kia con responsabilità per tutte le operazioni di brand marketing e i programmi di comunicazione, oltre che delle attività di digital marketing e strategic planning, media relation, social media e brand experience a livello europeo.



Lahoz prende la posizione lasciata dal suo predecessore Artur Martins, recentemente richiamato a ricoprire una posizione di rilievo nella sede centrale di Kia a Seoul in Corea. Il nuovo marketing director riporterà direttamente ad Emilio Herrera, chief operating officier di Kia Europe. Spagnolo, 44 anni, Lahoz si è laureato in economia all'università di Saragozza e ha conseguito un MBA presso la IE Business School di Madrid. Ha inoltre completato un programma post-laurea globale professionale presso la Wharton School dell'università della Pennsylvania negli Stati Uniti. Entrato nel mondo del lavoro nel 1998 alla General Motors, Lahoz ha anche trascorso un periodo in Italia come product manager Southern Europe fra il 2003 e il 2005 presso la sede di GM a Roma. Tra il 2008 e il 2010 ha lavorato presso FCA Spain e nel 2011 è entrato in Kia Motors Iberia, con posizioni di crescente responsabilità. Tra le mansioni più recenti ha ricoperto per cinque anni la carica di direttore della pianificazione strategica presso Kia Motors Europe, è stato anche responsabile della produzione europea dell'azienda, supervisionando la pianificazione delle operazioni presso lo stabilimento di produzione europeo di Kia a Zilina, in Slovacchia.



''Questo è un periodo entusiasmante per Kia - ha commentato Herrera - poiché si sta rafforzando sempre più la sua reputazione di marchio centrato sui concetti di qualità, design e tecnologia, nonché all'avanguardia dell'elettrificazione in tutta Europa Con altri modelli elettrici e ibridi in arrivo, Carlos lavorerà con i team marketing sia in Europa che in Corea per garantire la continua interazione di Kia con i propri clienti, sia attuali che potenziali, nelle modalità più efficaci. La sua profonda conoscenza del funzionamento della realtà aziendale, unita a informazioni su ciò che i nostri clienti desiderano dalle loro auto e dal nostro marchio, lo rendono ideale per questo ruolo''.