Simon Sproule nuovo chief communications officer FCA

Simon Sproule è il nuovo chief communications officer di Fiat Chrysler Automobiles ed assume contestualmente la responsabilità della communication North America. La nomina sarà operativa dal prossimo 3 febbraio, rimpiazzando la posizione lasciata libera da Niel Golightly che ha lasciato il Gruppo a dicembre.

Sproule arriva in FCA da Aston Martin Lagonda, dove ricopriva il ruolo di vice presidente e chief marketing officer. con responsabilità integrata del marketing e della comunicazione aziendale. Prima di Aston Martin, Sproule ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità globale nell'ambito del marketing e della comunicazione presso Tesla, Nissan e Ford.

''Simon offre una vasta esperienza nel settore automobilistico - ha commentato Mike Manley, CEO di FCA - compresa una profonda conoscenza sia del mass market sia dei marchi di lusso. Si unisce a FCA in un momento senza precedenti mentre intraprendiamo un futuro elettrificato, connesso e autonomo per i nostri marchi e, allo stesso tempo, creiamo una nuova entità lavorando alla fusione con PSA''.