Gilles Le Borgne nuovo responsabile engineering Renault

Da ieri 6 gennaio Gilles Le Borgne è il nuovo executive vice-president con responsabilità per l'engineering and a member of the Group Executive Committee (CEG) del Gruppo Renault. Le Borgne riferirà direttamente a Clotilde Delbos, che è CEO ad interim del Gruppo Renault. Laureato alla École Nationale Supérieure des Céramiques industrielles, 57, Le Borgneè prende il posto di Gaspar Gascon Abellan has che ha deciso di lasciare l'azienda per perseguire nuove sfide personali. L'arrivo di Le Borgne rappresenta un elemento di forza per i futuri progetti di Renault, ed evidentemente anche per l'Alleanza con Nissan e Mitusbishi, in quanto il manager ha lavorato per più di 30 anni nell'ambito di PSA, diventandone direttore ricerca e sviluppo nell'aprile del 2013 e, a seguire direttore qualità ed engineering tra il settembre 2016 e il maggio dello scorso anno.