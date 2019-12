Frederic Texier da gennaio direttore comunicazione Renault

Frederic Texier, dal prossimo primo gennaio 2020, diventerà il nuovo direttore comunicazione del Gruppo Renault. Laureato in Scienze ambientali e geotecnologia presso l'Università di Poitiers e titolare di un master in giornalismo scientifico dell'Università di Montpellier, 39 anni, Texier è entrato a far parte del Gruppo Renault ad aprile 2016 in qualità di direttore dell'ufficio stampa. In precedenza aveva lavorato per 7 anni in Total, dapprima nell'ufficio stampa del gruppo e successivamente in qualità di responsabile comunicazione della direzione Nuove energie. Dal 2006 al 2009 Texier, ha lavorato all'interno del servizio comunicazione operativa di Eurotunnel. Aveva iniziato la sua carriera come giornalista collaborando regolarmente con riviste scientifiche a carattere divulgativo. Nella sua nuova posizione Texier riporterà a Catherine Gros, che da 17 dicembre è stata nominata direttore comunicazione, affari pubblici, impatto sociale e sostenibile del Gruppo Renault e che - fino a gennaio - ricoprirà anche l'incarico ad interim di direttore comunicazione del Gruppo Renault. La Gros ha sostituito nella posizione di vertice Armelle Volkringer, che dopo 4 anni ha lasciato la Losanga per perseguire progetti personali.