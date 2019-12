Antoine Bois nuovo direttore stabilimento Michelin di Cuneo

Antoine Bois ha assunto dallo scorso 2 dicembre l'incarico di direttore dello stabilimento Michelin di Cuneo, il più il più grande impianto di fabbricazione d'Italia e operativo dal 1963. Bois sostituisce Mauro Sponza, che ha diretto il sito cuneese dal 13 giugno 2016 ed è stato ora destinato ad altri incarichi nel Gruppo Michelin. Francese, 46 anni, Bois è in Michelin dal 1999 e nel suo curriculum figurano esperienze in ambito tecnico sui processi di fabbricazione e di management di produzione, sia in Francia che all'estero.