Klaus Bischoff nuovo responsabile design Gruppo Volkswagen

Dal primo aprile 2020 Klaus Bischoff, attuale chief designer della marca Volkswagen, diventerà il nuovo responsabile del design del Gruppo Volkswagen (posizione che era stata dopo il 2007 dell'italiano Walter de Silva) e guiderà le scelte di stile dei 12 marchi, che spaziano dalle auto di grande serie alle supercar, dalle moto ai veicoli industriali. In questo incarico Bischoff sostituirà Michael Mauer (57 anni), che guida dal 2016 sia il design globale del Gruppo sia quello della marca Porsche e che, dal primo aprile, tornerà ad occuparsi solo della Casa di Zuffenhausen. Bischoff (57 anni) lavora in Volkswagen fin dal 1989 e ha percorso tutta la sua carriera professionale all'interno di questa marca, fino a guidarne lo stile dal 2007.



Da aprile la posizione di Bischoff - all'interno della marca Volkswagen - sarà affidata a Jozef Kaban (46 anni) che entrato nel Gruppo nel 1993, e dopo esperienze in Bugatti, Audi e Skoda, era passato al Gruppo Bmw come responsabile del design fino al 2017 e poi con la stessa posizione in Rolls Royce.