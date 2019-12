Opel Italia: Simone nuovo dg PSA Giappone,a suo posto Mazzeo

Nuova organizzazione per Opel Italia.



A partire dal primo gennaio, Angelo Simone lascia la direzione di Opel Italia per andare a ricoprire il ruolo di direttore generale Groupe PSA Giappone. Sarà sostituto da Fabio Mazzeo che diventa direttore brand Opel Italia.



''Voglio ringraziare personalmente Angelo Simone per il lavoro svolto nella nostra filiale in questi dieci anni - ha detto Gaetano Thorel, direttore generale Groupe PSA Italia - .



Prima da direttore brand Citroen, dove ha portato il marchio dal 2,7% al 4,7% di quota. Poi, da direttore di Opel Italia dove ha saputo gestire il trasferimento della sede da Roma a Milano e la completa integrazione del marchio all'interno del Gruppo. Dal suo insediamento la crescita commerciale del brand è stata continuativa, solida e robusta, con una quota aumentata di mezzo punto e un più 68% nelle vendite di veicoli commerciali. Angelo, infine, ha preparato al meglio il terreno per il lancio della nuova Corsa e per l'elettrificazione della gamma e della rete.



Il nuovo incarico in Giappone, rappresenta una sfida importante in un'area di forte crescita per il Gruppo nel continente asiatico. Voglio anche fare un in bocca al lupo a Fabio che, dopo un'esperienza in Europa come responsabile del Marketing Aftersales per l'intero Gruppo, ora rientra in Italia per continuare la storia di successo del brand Opel nel nostro Paese''.



Cinquantatrè anni, dopo aver completato gli studi nella sua città Napoli, Simone ha iniziato il suo percorso nell'automotive, prima, nel gruppo General Motors e, poi, in FCA con ruoli di crescente importanza fino a diventareCountry Sales directoreCountry Commercial Director. Arrivato in Peugeot Italia nel 2010 comeCountry B2B LCV and Remarketing Sales Director, dal 2012 ha poi svolto questo ruolo per tutti i marchi di Groupe PSA. Nel gennaio 2015 è nominato direttore brand Citroën Italia, carica che ha lasciato a settembre 2018 per diventare direttore brand Opel Italia. Al suo posto arriverà Fabio Mazzeo, 48 anni, sposato con due figlie: dopo un'esperienza ventennale nel settore automotive, in Ford, FCA e General Motors, è entrato a far parte del Gruppo PSA a seguito dell'acquisizione di Opel. Da aprile 2018 ha preso la responsabilità di PSA Aftermarket Marketing.