Hertz nomina Angela Brav presidente divisione International

Hertz Global Holdings ha nominato l'americana Angela Brav presidente di Hertz international.



Laureata in Business administration and management alla Baker, nel Michigan, la Brav arriva da una lunga esperienza nel settore turismo. Per 16 anni, dal 2001 al 2017, ha lavorato all'InterContinental Hotels Group (IHG) in diversi ruoli operativi e strategici, sino a ricoprire a Londra la posizione di Ceo per l'Europa e il Nord Africa. In tale veste ha condotto la svolta di successo dell'azienda, lavorando ad elevare il brand, la distribuzione, il franchising e le opportunità tecnologiche. Dal 2018 guidava la AB Consulting, società da lei fondata, con sede negli Stati Uniti, ad Atlanta, specializzata in consulenze in ambito alberghiero.



Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, opera nel settore dell'autonoleggio attraverso i marchi Hertz, Dollar e Thrifty, in circa 10.200 agenzie corporate e licenziatarie in Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car presso gli aeroporti ed è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale. Nel suo nuovo ruolo la Brav avrà l'ufficio in Inghilterra, nei pressi di Londra, nella sede internazionale della compagnia di autonoleggio, e riporterà direttamente al Presidente e Ceo di Hertz Corporation, Kathryn Marinello. Nel darle il benvenuto, la Marinello ha sottolineato: "L'ingresso di Angela rappresenta un importante ampliamento della nostra squadra in termini di leadership con un focus sulla pianificazione strategica di lungo periodo delle attività internazionali dell'azienda. Porta con sé una comprovata esperienza nel forgiare la strategia di crescita, con dimostrata capacità multi-brand, di sviluppo della rete di franchising e una leadership di pensiero innovativa, tutti elementi fondamentali per il nostro continuo successo. Condivide con noi la passione per accrescere l'esperienza del cliente e l'investimento nei collaboratori".