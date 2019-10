A Marc Bocqué anche comunicazione mondo di PSA Aftermarket

Marc Bocqué, attuale responsabile della comunicazione, delle relazioni esterne e degli affari pubblici di PSA Retail, è stato nominato dallo scorso 7 ottobre anche responsabile globale della comunicazione e delle relazioni esterne di PSA Aftermarket (Direzione Servizi e Ricambi).



Nella nuova posizione - che si aggiunge a quella occupata in precedenza - Bocqué riferisce direttamente a Anne Abbaud, direttrice di Psa Retail, e a Christophe Musy, direttore servizi e ricambi del Gruppo.



Laureato in scienze economiche e politiche all'Università Cattolica di Lovanio (Belgio), Bocqué ha occupato varie funzioni all'interno di Groupe Psa e del marchio Peugeot, ambito in cui lavora da 20 anni, ad esclusione di una piccola parentesi tra il 1990 e il 1991.