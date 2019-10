PSA, Xavier Peugeot direttore della Business Unit truck

Xavier Peugeot è stato nominato direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Groupe PSA.



A partire da oggi, riferirà direttamente a Yann Vincent, direttore Industriale & Catena Logistica.



In precedenza, Xavier Peugeot ha ricoperto la posizione di direttore Strategia e Prodotto di Citroën, nell'equipe di Linda Jackson, direttrice del marchio Citroën.



La Business Unit Veicoli Commerciali è stata creata nel 2015. Si prefigge l'obiettivo di rafforzare la leadership del Gruppo nel mercato dei veicoli commerciali in Europa e di espandere la crescita internazionale con i tre marchi Peugeot, Citroën e Opel.



In questa nuova posizione, Xavier Peugeot avrà la responsabilità di accelerare la crescita in Europa e lo sviluppo internazionale del Gruppo, soprattutto grazie a una gamma di veicoli allargata e rinnovata. Infatti, entro il 2021, l'offerta del Gruppo si arricchirà di un Pick up da una tonnellata e tutta la gamma proporrà un'offerta elettrificata entro il 2025.



Xavier Peugeot prende il posto di Philippe Narbeburu, che diventa responsabile delle relazioni commerciali con gli importatori in Europa.