Citroen, Laurence Hansen nominata direttrice Prodotto

A partire da oggi Laurence Hansen è stata nominata direttrice del Prodotto e della Strategia Citroën: riferirà direttamente a Linda Jackson, direttrice Generale della marca. Quarantuno anni, laureata alla ESSEC Business School, dopo varie esperienze nell'ambito del commercio e del marketing nell'agroalimentare (Mondelez) e nel tessile (Petit Bateau), la Hansen è entrata in Groupe PSA nel 2011, dove ha continuato la sua esperienza nei settori del commercio e del marketing, in Francia e a livello internazionale. In particolare, ha occupato le posizioni di direttrice regionale Peugeot Francia (2014-2016) e direttrice Marketing Citroën Francia (2017-2019), contribuendo ai risultati commerciali dei brand. Laurence Hansen prende il posto di Xavier Peugeot, che occupava questa posizione da ottobre 2014 e assume la direzione della Business Unit Veicoli Commerciali Leggeri del Gruppo. ''Desidero ringraziare Xavier Peugeot per il suo contributo al rinnovamento dei prodotti Citroën. In qualità di direttore del Prodotto e della Strategia Citroën, ha dato impulso alla costruzione di una gamma prodotto coerente e globale. Le sue azioni hanno anche permesso di sviluppare uno dei punti forti storici della marca, mettendo il programma Citroën Advanced Comfortal centro della progettazione dei nostri prodotti'',ha dichiarato Linda Jackson, direttrice generale di Citroën.