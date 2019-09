Karim Habib nuovo senior vice president design di Kia Motors

Kia Motors si rafforza, in un momento che l'azienda definisce ''cruciale per proiettare il marchio nel futuro della mobilità'', chiamando a dirigere Karim Habib come senior vice president il centro di progettazione della Casa automobilistica coreana. Habib, nato in Libano nel 1970, aveva lasciato nello scorso agosto Infiniti il brand premium di Nissan, sostituito in questa posizione da Taisuke Nakamura. Fino al 2017 Habib, che ha studiato all'ArtCenter College of Design, è stato head of design di Bmw Automobiles, dove era entrato nel 2012. In precedenza aveva lavorato tra il 2009 e il 2011 anche in Daimler. Habib inizierà a lavorare in Kia da ottobre operando dal quartier generale del design di Kia a Namyang, in Corea.



Riferirà a Luc Donckerwolke, chief design officer di Hyundai Motor Group, che gestisce anche il design di Kia.