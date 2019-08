Daniel Weissland sarà da settembre nuovo CEO Audi America

Sarà Daniel Weissland, attuale CEO di Volkswagen Group Canada, a guidare dal prossimo primo settembre Audi of America, circa quattro mesi dopo le improvvise dimissioni di Mark Del Rosso. Cian O'Brien, che è presidente ad interim di Audi d'America dal 2 maggio, rimarrà COO, mentre Lorie-Ann Roxburgh, direttore finanziario di Volkswagen Canada, diventerà CEO ad interim del Gruppo Volkswagen in Canada. Marc Guentermann, direttore senior post-vendita per il marchio Volkswagen, sarà ad interim responsabile del marchio Volkswagen in Canada, Weissland, 46 anni, ha iniziato a lavorare per Audi nel 1997 svolgendo stage in ingegneria industriale presso Audi AG e marketing di prodotto presso Audi of America. Successivamente ha ricoperto vari ruoli per il marchio in Europa e Medio Oriente prima di diventare presidente di Audi Canada nel 2015.