Stefan Majtan nuovo direttore generale di Arval Italia

Stefan Majtan dal prossimo primo luglio sarà il nuovo direttore generale di Arval Italia, azienda leader nel noleggio a lungo termine e specializzata nei servizi di mobilità. Majtan, 48 anni, di origini slovacche, succede a Grégoire Chové che era alla guida di Arval Italia dal 2012 e che è stato nominato managing director Europe del Gruppo Arval. Nel nuovo incarico, che sarà egualmente effettivo dal primo luglio, Chové avrà la responsabilità diretta di quattro Paesi chiave per il business della multinazionale francese: Francia, Spagna, UK e Italia, con l'obiettivo finale di rafforzarne lo sviluppo e le sinergie. Majtan era entrato in Arval nel 2003 sviluppando,e in taluni casi creando, alcune filiali dell'Europa Centrale. Dal 2011 è a capo della Central Europe Region di Arval con la responsabilità per i mercati di Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Svizzera.