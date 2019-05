PSA, Nicolas Morel nuovo direttore Qualità e Ingegneria

Gilles Le Borgne, direttore Qualità e Ingegneria ha preso la decisione di lasciare Groupe PSA oggi per ragioni personali.



Per questo motivo sarà sostituito da Nicolas Morel, attualmente direttore Progetti Veicoli e Produzione di serie, che ha già avuto mansioni importanti in vari ambiti dell'ingegneria dei veicoli in Europa e in Cina.



''Vorrei rendere omaggio all'impegno e al contributo di Gilles Le Borgne, che ha saputo animare i suoi team con rigore e professionalità nello sviluppo dei veicoli e delle tecnologie del piano strategico Push To Pass - ha detto Carlos Tavares, presidente del Direttorio del Groupe PSA -. Le dimissioni di Gilles Le Borgne, permetteranno l'accesso a responsabilità di livello più alto a collaboratori che abbiano ottenuto risultati e dimostrato doti di management, secondo il programma di avvicendamento previsto dall'azienda. Sarà anche l'occasione per collocare giovani talenti nelle posizioni di R&D''.



Nell'ambito di questo nuovo assetto, Sébastien Jacquet, attualmente direttore di programma veicoli, andrà a sostituire Nicolas Morel nelle sue funzioni. Carla Gohin, direttrice Ricerca e Ingegneria avanzata, amplierà invece le sue mansioni in qualità di Chief Technology Officer, nell'ambito di un processo destinato a rafforzare la preparazione del futuro della R&D del Gruppo per far fronte alle nuove sfide tecnologiche.