Scott Clark responsabile business auto e motorsport Michelin

Scott Clark è il nuovo responsabile del business automobile, del motorsport e dell'esperienza di Michelin, oltre che della regione Americhe. La nomina rientra nel riassetto varato da Florent Menegaux - designato a succedere a Jean-Dominique Senard (ora a capo di Renault) alla testa del Gruppo Michelin - per il nuovo comitato esecutivo, passato da 13 a 10 membri.

Laureato alla Washington University Olin Business School di St.Louis e titolare di un master in Business Administration alla stessa università, Clark è entrato in Michelin nel 1996, Clark ed è stato fra il 2001 e il 2005 vicepresidente marketing & vendite per l'Europa. Attualmente è CEO di Michelin North America.

Con la nomina di Clark, l'organigramma si completa con la conferma delle posizioni del nuovo gerente e direttore finanziario del Gruppo, Yves Chapot; di Sonia Artinian-Fredou (servizi e soluzioni business, materiali di alta tecnologia); di Laurent Bourrut (direttore business trasporto stradale, distribuzione, regione Europa Centrale, Nord, Orientale e Sud); di Adeline Challon-Kemoun (direttrice corporate, sviluppo sostenibile, comunicazione e affari pubblici); di Jean-Christophe Guerin (direttore operativo della produzione) e di Serge Lafon (direttore business sspecialità, regione Africa, India Medio Oriente, Cine, Asia Est e Australia). A questi si aggiungono i 'nuovi entrati' nel comitato: Scott Clark, Jean-Claude Pats (personale) e Eric Vinesse (ricerca e sviluppo).