Stuart Rowley è stato nominato nuovo CEO di Ford Europe

Nell'ambito di una revisione del top management, che ha visto anche la nomina di Tim Stone nella posizione di CFO, Ford ha ridisegnato anche la struttura di comando di Ford Europa. il britannico Stuart Rowley (51 anni), attuale COO di Ford North America, è stato nominato nuovo CEO dell'Ovale Blu per le attività nel nostro Continente, con il preciso compito - si legge nella nota - di accelerare la strategia di trasformazione in Europa. Questa attività, spiega l'azienda, aveva già visto un profondo impegno da parte dello stesso Rowley a fianco dell'attuale numero uno Steven Armstrong (54 anni) che dal primo aprile - data del passaggio delle consegne - diventerà presidente di Ford Europe, riportando come per Rowley a Jim Farley presidente dei Ford Global Markets. Nato a Derby, in Gran Bretagna, Rowley è laureato in ingegneria alla università di Leeds e ha conseguito un MBA dalla Manchester Business School.Entrato in Ford nel 1990 come analista finanziario, ha ricoperto incarichi via via crescenti (come direttore finanza di Ford Motor Company Philippines, vicepresidente finanza di Ford Australia, CFO e senior vicepresident di Volvo Car Corporation quando controllata da Ford) fino ad arrivare alla nomina come CFO di Ford of Europe e controller di Ford Motor Company.