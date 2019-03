Karin Rådström a capo vendite e marketing di Scania

La manager svedese Karin Radstroem è il nuovo responsabile delle vendite e del marketing di Scania.



E' entrata in carica dal primo marzo, parallelamente al suo ingresso nell'executive management board dell'azienda, in cui ricopre anche il ruolo di vice presidente esecutivo. Classe 1979, laureata in ingegneria, un passato come atleta della squadra nazionale di canottaggio del Paese scandinavo, la Radstroem è cresciuta professionalmente all'interno dell'azienda produttrice di camion, dove dal novembre del 2016 ha ricoperto la qualifica di Senior Vice President Buses & Coaches.



Entrata in Scania come tirocinante nel 2004, dopo aver conseguito una laurea specialistica in gestione industriale al Royal Institute of Technology di Stoccolma, dal 2007 ha ricoperto varie posizioni manageriali, tra cui direttrice pre-sales, marketing e comunicazione (novembre 2014-dicembre 2015) e direttrice flotte e servizi ai driver (gennaio 2012-ottobre 2014).



Subentrata a Christian Levin, nominato chief technical officer e membro dell'executive board di Traton, nella sua nuova qualifica la Radstroem risponde direttamente a Henrik Henriksson, Presidente e CEO di Scania che ha così salutato la nomina: ''Sono lieto di darle il benvenuto nel mio team, nella certezza di poter contare sul suo contributo nell'ulteriore sviluppo delle performance di Scania nel mercato. Inoltre, la sua esperienza nel settore Buses & Coaches e nelle vendite di soluzioni di trasporto sostenibili saranno per noi un grande valore''.