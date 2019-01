Andrea Saccone responsabile comunicazione Toyota Italia

ROMA - Dallo scorso primo gennaio Andrea Saccone è il nuovo communication & external affairs general manager di Toyota Motor Italia, nomina che arriva nell'ambito della separazione tra il reparto comunicazione e relazioni esterne (che riporta direttamente all' AD Mauro Caruccio) e la direzione marketing dove era prima collocato. A Saccone è affidata la responsabilità della gestione coordinata delle relazioni Istituzionali e comunicazione corporate, dell'ufficio stampa e comunicazione brand e prodotto Toyota e Lexus. Nato 47 anni fa, Saccone è laureato in ingeneria all'università Sapienza di Roma e lavora da oltre 20 anni in Toyota. Ha gestito diversi ruoli sia in Italia che presso l'headquarter europeo di Brussels nell'ambito tecnico e nel business development after sales. Si è poi occupato, negli ultimi anni, dei progetti innovativi di mobilità con il lancio dei nuovi servizi di Car Sharing (come Yuko a Venezia) e connettività. Saccone ha avuto un ruolo di guida nella definizione dell'environmental ledership plan di Toyota Italia nonché di technical advisor per tutte le attività aziendali di relazione con le istituzioni. La struttura del reparto comunicazione prevede il nuovo ruolo di external affairs & corporate communication senior manager affidato a Sabrina Caputi per la gestione delle relazioni istituzionali e la comunicazione corporate e il nuovo ruolo di brand & product communication senior manager per Riccardo Taglioni a cui rimane affidata come head of press office la responsabilità della comunicazione di brand e prodotto Toyota e Lexus. A Taglioni riportano Sony Di Pietro (già nel team) dedicata alla comunicazione del brand e prodotto Toyota e Federica Parenzi - che si aggiunge alla nuova squadra dopo una lunga esperienza nell'area Marketing sia per il brand Toyota che Lexus - che si occuperà della comunicazione del brand e del prodotto Lexus.